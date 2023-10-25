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25 октября, 21:45

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» начнется в 02:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Нью-Джерси» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» в ночь со среды на четверг, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Prudential Center» в Нью-Джерси. Начало — 02:30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Нью-Джерси» — «Вашингтон» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Нью-Джерси» — матч завершился со счетом 5:4 в овейтайме.

«Вашингтон» занимает последнее место в таблице Восточной конференции и набрал три очка. «Нью-Джерси» идет на шестом месте в таблице Восточной конференции и имеет в своем активе семь очков.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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