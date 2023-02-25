0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:11

Орлов об обмене из «Вашингтона»: «Никогда не думал, что этот момент настанет. Тяжело уходить из команды»

Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Орлов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский защитник Дмитрий Орлов выложил прощальную публикацию после того, как его обменяли из «Вашингтона» в «Бостон».

«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира. «Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой, и, конечно же, самое главное достижение — победу в Кубке Стэнли. Спасибо всем одноклубникам, организации, и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду», — написал Орлов у себя в соцсетях.

Орлов был выбран «Вашингтоном» под 55-м номером на драфте НХЛ-2009. Хоккеист выступал за «Кэпиталз» с 2011 года.

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.

Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и&nbsp;Александр Овечкин. «Вашингтон» обменял друга Овечкина и хочет перестройки. Что будет дальше с командой?

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорокин сделал 25 сэйвов в проигранном матче «Айлендерс» с «Лос-Анджелесом»

НХЛ: «Торонто» победил «Миннесоту», «Айлендерс» проиграли «Лос-Анджелесу» и другие матчи 25 февраля