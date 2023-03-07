Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен из «Вашингтона» в «Бостон»

Российский защитник Дмитрий Орлов, который был обменен «Вашингтоном» в «Бостон», рассказал о реакции капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина на его уход.

«Все были в шоковом состоянии, никто не ожидал такого, — сказал Орлов. — Я сначала узнал, что не играю с «Анахаймом». Дал знать это Овечкину, и он сразу же перезвонил мне по FaceTime. Начал спрашивать, что да как. Я сказал, что пока неизвестно. Когда обмен состоялся в шесть вечера, я написал об этом в нашу группу. Парни сразу приехали домой ко мне. Мы чуть посидели, пообщались.

На самом деле было грустно покидать «Вашингтон». Это был мой второй дом. Первый дом в Америке. Но теперь передо мной новый вызов — это «Бостон». Дай Бог нам продолжать, как мы сейчас играем, наращивать темп перед плей-офф и выстрелить в борьбе за Кубок Стэнли".

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24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.