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НХЛ

16 ноября, 22:00

«Оттава» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ в Европе (видео)

Матчи НХЛ в Стокгольме.
Фото USA Today Sports
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«Оттава» и «Детройт» сыграют первый из четырех матчей Глобальной серии-2023 в Швеции. Игра регулярного чемпионата НХЛ между «Сенаторз» и «Ред Уингз» пройдет в Стокгольме на «Авичи Арена» в четверг, 16 ноября. Начало — 22.00 по московскому времени.

Матчи НХЛ в сезоне-2023/24 не транслируются в России на ТВ и онлайн-платформах. Следить за прямыми эфирами можно в специализированных группах в соцсети «ВКонтакте».

Смотреть матч «Оттава» — «Детройт» можно в плеере на этой странице.

В Глобальной серии НХЛ-2023 на «Авичи Арена» в Стокгольме будут сыграны еще три матча: «Детройт» — «Торонто» (17 ноября, 22.00), «Оттава» — «Миннесота» (18 ноября, 18.00), «Миннесота» — «Торонто» (19 ноября, 16.00).

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
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