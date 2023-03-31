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Сегодня, 04:57

«Филадельфия» проиграла «Оттаве». Проворов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» на своем льду переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Сенаторз» прервали четырехматчевую победную серию «Флайерз».

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 1:0)

Голы: Уотсон — 9, 10:58 — 1:0. Деанджело — 11 (бол., Йорк, Хэйс), 22:51 — 1:1. Штюцле — 37 (Ткачак, Холден), 27:43 — 2:1. Пинто — 20 (бол., Джозеф), 36:50 — 3:1. Жиру — 29 (Штюцле, Клевен), 42:28 — 4:1. Йорк — 2, 45:22 — 4:2. Кэйтс — 12 (бол., Ристолайнен, Деанджело), 49:54 — 4:3. Типпетт — 23 (Санхейм, Фрост), 57:21 — 4:4. Дебринкэт — 25, 61:36 — 5:4.

Вратари: Тэлбот — Сандстрем.

Штраф: 41 — 33.

Броски: 46 (17+10+17+2) — 11 (2+3+6+0).

Наши: Зуб (24.42/4/-1) — Проворов (23.49/0/0).

31 марта. Оттава. Canadian Tire Centre. 17518 зрителей.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз
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