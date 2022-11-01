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Сегодня, 09:59

Овечкин обошел Данейко по сыгранным матчам в НХЛ

Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Кена Данейко по сыгранным матчам в НХЛ во время игры с «Каролиной Харрикейнз», который завершился победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 — основное время, 2:1 — по буллитам).

Для россиянина этот матч стал 1284-й в НХЛ. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 10 матчей, забил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1284 матча, в которых он забил 784 гола и сделал 633 результативные передачи.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Овечкину осталось забить одну шайбу до повторения рекорда НХЛ по голам за один клуб