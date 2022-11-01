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Сегодня, 09:46

Овечкину осталось забить одну шайбу до повторения рекорда НХЛ по голам за один клуб

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» который завершился победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 — основное время, 2:1 — по буллитам).

После забитой шайбы 37-летний нападающий сократил отставание от рекорда Горди Хоу по количеству голов за один клуб до одной шайбы. В активе Овечкина 785 точных бросков, у Хоу — 786 шайб для «Детройт Ред Уингз».

В списке лучших снайперов лиги россиянин отстает от Горди на 16 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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