Овечкин — о победе над «Питтсбургом»: «Лучший старт 2024 года»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

«Лучший старт 2024 года. Новый год, новый старт. Мы возьмём все лучшее из этой игры на будущее. Могу сказать, что мы отлично начали, потом, возможно, немного расслабились. В третьем периоде, думаю, мы показали надежную игру», — приводит пресс-служба НХЛ слова хоккеиста.

Овечкин был признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Вашингтон». 38-летний россиянин в конце первого периода реализовал большинство и стал автором победной шайбы.

«Вашингтон» набрал 42 очка и на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.