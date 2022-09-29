Овечкин, Орлов и Кузнецов не сыграют с «Филадельфией»

«Вашингтон» назвал состав на второй предсезонный матч НХЛ против «Филадельфии». Начало встречи в 2.00 по московскому времени.

В список из 22 игроков внов не попали российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Также в составе не будет защитника Дмитрия Орлова.

Российские хоккеисты пропустили и первый матч «Кэпиталз» в предсезонке — против «Баффало» (3:4 ОТ), который состоялся 25 сентября.

Ранее стало известно, что Овечкин и Кузнецов вышли в первом звене на первой тренировке «Вашингтона».

Первый матч сезона-2022/23 «Вашингтон» проведет дома 13 октября против «Бостона».