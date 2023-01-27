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Сегодня, 04:45

Овечкин перед матчем с «Питтсбургом» поприветствовал Летанга. Канадец недавно перенес второй инсульт

Овечкин перед матчем с «Питтсбургом» поприветствовал Летанга
Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время раскатки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» поприветствовал защитника Криса Летанга.

37-летний россиянин подъехал к сопернику, и они обменялись несколькими фразами.

30 ноября 2022 года стало известно, что 35-летний Летанг перенес второй в своей жизни инсульт. В декабре он вернулся на лед.

В 2014 году Летанг впервые перенес инсульт и пропустил больше двух месяцев. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца.

Александр Овечкин
Крис Летанг
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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