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Сегодня, 11:02

Овечкин — о 5 бросках в серии с «Рейнджерс»: «Не мог завладеть шайбой должным образом»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о своей игре в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Российский форвард отметился 5 бросками в четырех матчах против «Рейнджерс» в первом раунде. «Кэпиталз» проиграли клубу из Нью-Йорка со счетом 0-4 в серии.

«Не знаю [как объяснить пять бросков за четыре матча]. Не мог должным образом завладеть шайбой. Я искал другие возможности забить», — цитирует нападающего ESPN.

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли. Форвард впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» вышли во второй раунд и встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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