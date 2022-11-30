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Сегодня, 07:45

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в выездных матчах НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки.

37-летний россиянин оформил дубль в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Игра проходит на льду «Кэнакс». Теперь на счету капитана «Кэпиталз» 403 гола в выездных встречах, что является новым рекордом лиги.

За свою карьеру Гретцки 402 раза поражал ворота соперников в выездных встречах НХЛ.

Всего за карьеру Овечкин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Александр Овечкин. Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 793-го гола Овечкина. Текущее положение

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
12
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