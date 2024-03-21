Овечкин — о поражении от «Торонто»: «Мы пытались отыграться против солидной команды»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:7).

«Как только мы приблизились к ним, сократив отставание, они нашли способ забить нам еще. Это немного расстраивает, но, очевидно, нам нужно извлечь из этого урок. Этот матч уже закончился, так что мы должны идти дальше. Мы пытались отыграться против солидной команды, никто не говорил, что будет легко», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Теперь на его счету 845 голов за карьеру в североамериканской лиге. 38-летний россиянин занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 49 голов.

«Торонто» набрал 87 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 75 очков.