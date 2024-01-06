Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил командную тренировку, сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

По данным источника, 38-летний россиянин получил небольшое повреждение в матче с «Каролиной». В середине третьего периода Овечкин столкнулся с нападающим «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но сумел продолжить игру.

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил, что решение по поводу Овечкина будет принято перед матчем с «Лос-Анджелесом».

В текущем сезоне Овечкин провел 37 матчей, в которых отметился 8 голами и 17 результативными передачами.

Матч «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» состоится 7 января. Начало — в 23.00 мск.