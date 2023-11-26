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Сегодня, 09:55

Овечкин: «Всем плевать на мои очки и голы в сериях с «Питтсбургом»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о поражениях в сериях плей-офф с «Питтсбургом» в 2009, 2016 и 2017 годах.

«Мне казалось, что всего из того, что я сделал, было недостаточно. Все те голы. Все те очки. Кому не плевать? Ведь они выиграли», — приводит слова Овечкина The Athletic.

38-летний Овечкин в этом сезоне набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах НХЛ. Всего в североамериканской лиге за карьеру россиянин забросил 827 шайб. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории, ему нужно забить 68 голов.

Сидни Кросби и Александр Овечкин. Кросби — о возможной встрече с Овечкиным: «Знаю, что мы оба пьем пиво, так что...»
Александр Овечкин
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