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НХЛ

23 марта, 13:45

Овечкин сделал подножку Кузнецову в первой смене матча «Вашингтона» с «Каролиной»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Скриншот видеоролика.
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подножку форварду «Каролины» Евгению Кузнецову в первой смене матча регулярного чемпионата НХЛ. «Кэпиталз» победили «Харрикейнз» по буллитам (7:6).

Скриншот видеоролика.

Момент произошел после остановки игры. После падения Кузнецов улыбнулся, а публика сопроводила эпизод одобрительным гулом.

Перед матчем между командами на «Капитал Уан Арене» показали видео, посвященное Кузнецову.

31-летний россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину» 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получили выбор третьего раунда драфта-2025.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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