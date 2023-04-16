Овечкин стал лучшим российским снайпером НХЛ-2022/23

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата НХЛ-2022/23.

В этом сезоне он провел 73 матча, в которых забил 42 гола. Всего он набрал 75 (42+33) очка.

Отметим, что «Вашингтон» завершил выступление в этом году, так как не вышел в плей-офф.

На втором месте оказался российский игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов. Он провел 67 игр, в которых забил 40 голов. В сумме он набрал 75 (40+35) очков.

Третий — форвард «Ванкувер» Андрей Кузьменко. На его счету — 81 матч, 39 голов и 74 (39+35) очка.