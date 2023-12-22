Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 900-й гол в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

Как сообщает сайт лиги, 38-летний россиянин стал вторым игроком в истории НХЛ, забросившим такое количество шайб в регулярном сезоне и плей-офф. Первым таким игроком является Уэйн Гретцки (1016).

Также Овечкин обошел нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина (39) и занял чистое второе место в истории НХЛ по голам в овертаймах.

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.