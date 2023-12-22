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НХЛ

Сегодня, 13:23

Овечкин вышел на чистое второе место в истории по очкам в овертаймах

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в овертайме в регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

Как сообщает сайт лиги, для 38-летнего россиянина это очко стало 40-м в овертаймах в карьере. Овечкин обошел нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина (39) и занял чистое второе место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит другому игроку «Пингвинз» Сидни Кросби — 43 очка в овертаймах в карьере.

Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию в текущем сезоне. Всего форвард сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 20 (6+14) очков.

Александр Овечкин (№8) с&nbsp;Джоном Карлсоном празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:3 ОТ) 21&nbsp;декабря в&nbsp;Коламбусе. «Великое ожидание окончено». Овечкин прервал антирекордную засуху в фирменном стиле

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сидни Кросби
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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