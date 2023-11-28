«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед. «Кэпиталз» с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сан-Хосе» с 12 очками остается на последнем месте таблицы «Запада». «Шаркс» одержали вторую победу кряду.

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