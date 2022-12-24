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Сегодня, 09:43

Овечкин: «Когда пришел в НХЛ, то не думал о рекордах»

Овечкин назвал чудом свои достижения в НХЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о своих достижениях в НХЛ.

«Когда ты приходишь в лигу, то никогда не думаешь, что произойдет что-то такое, что ты побьешь какой-либо рекорд Горди Хоу, какой-либо рекорд Уэйна Гретцки или какой-либо рекорд вообще. Ты думаешь: «Хорошо, может быть, ты будешь играть в НХЛ, ты будешь хорош и постараешься сделать все, что в твоих силах». Но то, что происходит прямо сейчас, — это чудо», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и был признан первой звездой матча.

37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Источник: https://www.washingtonhockeynow.com/2022/12/24/washington-capitals-alex-ovechkin-speech-gordie-howe
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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