Бучневич высказался о земляке по Череповцу: «Мне не жалко, что Шипачев уехал из НХЛ»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» высказался о земляке по Череповцу Вадиме Шипачеве.

— Кто еще из Череповца, кроме вас, заиграл в НХЛ?

— Из тех, кто постарше, — Владимир Воробьев. Из нашего времени — Вадим Шипачев. Гол даже забил!

— Только уехал из «Вегаса» домой почти сразу. Мне жалко, что не дотерпел, не остался в НХЛ.

— А мне не жалко. У каждого своя судьба. Кто бы что ни говорил, карьера у Вадима потрясающая. Мастерства — вагон. Больше всех очков в КХЛ — это дорогого стоит. Мне всегда было любо-дорого на него смотреть, нравился стиль игры, много чему у него научился. Я еще в Череповце успел с ним поиграть. У нас дачи рядом, родители общаются. Летом 2022-го виделись, посидели.