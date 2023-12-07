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НХЛ

Сегодня, 15:00

Бучневич высказался о земляке по Череповцу: «Мне не жалко, что Шипачев уехал из НХЛ»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Вадим Шипачев.
Фото photo.khl.ru
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Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» высказался о земляке по Череповцу Вадиме Шипачеве.

— Кто еще из Череповца, кроме вас, заиграл в НХЛ?

— Из тех, кто постарше, — Владимир Воробьев. Из нашего времени — Вадим Шипачев. Гол даже забил!

— Только уехал из «Вегаса» домой почти сразу. Мне жалко, что не дотерпел, не остался в НХЛ.

— А мне не жалко. У каждого своя судьба. Кто бы что ни говорил, карьера у Вадима потрясающая. Мастерства — вагон. Больше всех очков в КХЛ — это дорогого стоит. Мне всегда было любо-дорого на него смотреть, нравился стиль игры, много чему у него научился. Я еще в Череповце успел с ним поиграть. У нас дачи рядом, родители общаются. Летом 2022-го виделись, посидели.

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича

Вадим Шипачев
Павел Бучневич
ХК Сент-Луис Блюз
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