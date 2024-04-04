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НХЛ

Сегодня, 08:17

Пол — о Кучерове: «Особенный игрок. Вы просто смотрите, как он играет, и это безумие»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Ник Пол после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:1) поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

30-летний россиянин установил новый рекорд «Лайтнинг» по набранным за сезон очкам.

«Кучеров особенный, он особенный игрок. Вы как бы наблюдаете за его игрой и пытаетесь сделать это на практике, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре. Его видение, его катание, его руки, бросок — что угодно... Вы просто смотрите, как он играет, и это безумие. Такое не увидишь каждый вечер, а он делает такие игры по всей площадке», — приводит слова Пола официальный сайт НХЛ.

Кучеров с 130 (42+88) очками лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, опережая форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на 3 очка. Также нападающий стал первым россиянином, набравшим 130 очков за сезон в НХЛ.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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