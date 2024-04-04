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НХЛ

Сегодня, 08:27

Тренер «Тампы» Купер: «Надеюсь, люди видят, насколько уникальным талантом обладает Кучеров»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал игру нападающего Никиты Кучерова с «Торонто» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин оформил ассистентский хет-трик.

«Приходится стоять весь вечер, и я надеюсь, что люди могут увидеть, насколько уникальным талантом обладает Кучеров. Нельзя быть таким, если у тебя нет внутреннего драйва.

Если вы посмотрите, как он играл в третьем периоде, соревнуясь, будучи на вершине и проделывая все те вещи, за которые не получаешь должного признания... Я с восхищением наблюдаю за ним, особенно в больших матчах, когда он нам так нужен. [Сегодня] он был нереален», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Кучеров с 130 (42+88) очками лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, опережая форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на 3 очка. Также нападающий стал первым россиянином, набравшим 130 очков за сезон в НХЛ.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Джон Купер
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