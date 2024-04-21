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Сегодня, 21:36

Рэпер T-Killah: «Вся Россия ждет момента, когда Овечкин все-таки побьет рекорд Гретцки»

Алина Савинова
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Рэпер и президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» Александр T-Killah Тарасов оценил шансы российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Мы все ждем момента, когда он все-таки побьет рекорд Гретцки. Хорошо, что ему удалось раскидаться в последних матчах, потому что старт сезона у него был не совсем результативным. Мы с Сашей периодически переписываемся, я подбадриваю его, он тоже мне может пожелать удачи в каких-то моих начинаниях. Россия и так им гордится, но его рекорд будет подарком для всей нашей истории. Но пока забегать вперед не хочется, Саша тоже этого не любит. Он просто делает свое дело. Однако все предпосылки к тому, что рекорд Гретцки падет, имеются», — цитирует Тарасова Legalbet.

В сезоне-2023/24 Овечкин провел 79 матчей и забил в них 31 гол. От лучшего снайпера всех времен Уэйна Гретцки 38-летний российский нападающий отстает теперь на 41 гол.

Источник: Legalbet
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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