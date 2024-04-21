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НХЛ

Сегодня, 21:02

Канарейкин отметил, что «Рейнджерс» смотрятся предпочтительнее «Вашингтона»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин поделился ожиданиями от первой игры серии плей-офф НХЛ между «Рейнджерс» и «Вашингтоном».

«Все отдают предпочтение «Рейнджерс», понятно дело, команда выглядит устойчиво, команда показывает хорошие результаты. «Вашингтон» подсобрался под конец «регулярки», команда залезла в плей-офф, что сыграло на руку команде. Но, что касаемо прохода в следующий круг, понятно, что «Рейнджерс» смотрится предпочтительнее», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Первый матч серии между командами пройдет в Нью-Йорке 21 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Федор Канарейкин
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