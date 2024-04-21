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Сегодня, 22:05

«Флорида» обыграла «Тампу» и вышла вперед в серии плей-офф НХЛ, Кучеров отдал голевую передачу

«Флорида» обыграла «Тампу» и вышла вперед в серии плей-офф НХЛ
Игнат Заздравин
Корреспондент
«Флорида» — «Тампа».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» дома победила «Тампу» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Сэма Райнхарта, Картера Верхэге и Мэттью Ткачака. За гостей отличились Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос. Россиянин Никита Кучеров отдал голевую передачу.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19. На счету его визави Андрея Василевского 25 отраженных бросков из 28.

«Флорида» вышла вперед в серии (1-0). Следующий матч также пройдет на домашней арене «Пантерз» 24 апреля.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Флорида» — «Тампа» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Райнхарт — 1 (Форслинг, Барков), 6:17 — 1:0. Хагель — 1 (Чирелли, Стэмкос), 16:04 — 1:1. Верхэге — 1 (бол., Барков, Ткачак), 40:58 — 2:1. Ткачак — 1 (п.в., Экблад), 57:55 — 3:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 59:50 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Василевский (56:52 — 57:55, 58:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+6+13) — 19 (6+4+9).

Наши: Куликов (13.15/0/0), Тарасенко (16.56/2/+1) — Кучеров (19.37/1/-2).

21 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 1-0

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