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Сегодня, 11:29

Мэру Ванкувера пришлось поднять флаг «Эдмонтона» из-за проигранного спора

Сергей Разин
корреспондент
Матч серии «Ванкувер» — «Эдмонтон».
Фото USA Today Sports
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Мэр Ванкувера Кен Сим вывесил около мэрии города флаг «Ойлерз» из-за проигранного спора мэру Эдмонтона Амарджиту Саухи.

Перед серией плей-офф НХЛ между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» мэры обоих городов поспорили на выход команд в следующий раунд. «Ойлерз» выиграл со счетом 4-3 в серии.

«Пари есть пари... Приветствую последнюю оставшуюся канадскую команду», — написал Сим в соцсетях.

Также по условиям пари мэр Ванкувера должен надеть свитер «Ойлерз» и сделать благотворительное пожертвование.

«Эдмонтон» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ встречается с «Далласом». После первого матча счет в серии 1-0 в пользу «Ойлерз».

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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