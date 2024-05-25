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Сегодня, 09:54

Бобровский похвалил хоккеистов «Рейнджерс» после поражения «Флориды» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли

Виктория Кравченко
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги второго матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (1:2 ОТ). После двух матчей счет в серии равный — 1-1.

«Что есть, то есть. В этой серии две хорошие команды играют в хоккей. Соперник здорово провел матч, «Рейнджерс» — сильный клуб. Для него это была важная победа», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Ранее итог матча прокомментировал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.

Всего в нынешнем плей-офф российский вратарь провел 13 матчей, в которых отражал 91,2 проуента бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,12.

Следующий матч пройдет 26 мая и начнется в 22.00 мск.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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