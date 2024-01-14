Сегодня, 18:00
«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 14 января. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 21.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».
«Вашингтон» набрал 46 очков и после 40 матчей поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» имеет в своем активе 54 очка в 41 игре и остается третьим на «Востоке».