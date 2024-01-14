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Сегодня, 18:00

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 14 января во Вконтакте начнется в 21.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Вашингтона&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 14 января. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Вашингтон» набрал 46 очков и после 40 матчей поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» имеет в своем активе 54 очка в 41 игре и остается третьим на «Востоке».

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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