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Сегодня, 14:38

Терещенко о просьбе НХЛ допустить сборную Израиля к международным турнирам: «Они там совсем все с ума сошли?»

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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал «СЭ» просьбу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить сборную Израиля до мировых соревнований, так как по мнению лиги хоккеистов «отстранили несправедливо».

«У них то одна позиция, то другая. У меня просто слов нет. Они там совсем все с ума сошли? Какое отношение НХЛ вообще к ИИХФ имеет? Они беспокоятся за сборную Израиля, но почему они за Россию не беспокоятся? Они сами никогда на этот вопрос не ответят. Все уже давно всем понятно», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

Алексей Терещенко
Хоккей
НХЛ
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