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НХЛ

Сегодня, 10:43

Варламов — о матче с «Коламбусом»: «Я доволен своей игрой и игрой команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
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Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу над «Коламбусом» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Варламов сделал 34 сейва.

«В концовке матча было нервно, у соперника было два отличных момента, но я рад, что ребята выручили меня, когда шайба была у линии ворот. Не хотелось бы пропустить в концовке. Когда нужно было блокировать броски, ребята это делали. Я очень доволен тем, как играла команда, и тем, как сыграл я», — приводит слова Варламова пресс-служба клуба.

Для Варламова игра против «Коламбуса» стала второй в этом сезоне. 35-летний россиянин оформил первый шатаут в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Семен Варламов
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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