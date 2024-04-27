Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 апреля, 23:53

Сергачев примет участие в четвертом матче «Тампы» против «Флориды»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев примет участие в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Хоккеист вышел на раскатку перед игрой и попал в состав «Лайтнинг» на игру.

8 февраля Сергачев получил перелом левой ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3). С тех пор 25-летний россиянин ни разу не участвовал в официальных встречах.

Хоккеист вернулся к тренировкам в общей группе 9 апреля.

«Тампа» уступает «Флориде» в серии со счетом 0-3. Четвертый матч пройдет в воскресенье, 28 апреля и начнется в 00.00 (мск).

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Обсудить
Читайте также
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
Скелетонистка Канакина и бобслеист Мордасов ждут первенца
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Бобровский пропустил три шайбы в первом периоде матча с «Тампой»
Кубок Стэнли: «Тампа» — «Флорида», «Вегас» — «Даллас». Расписание матчей 27 и 28 апреля
«Айлендерс» в овертайме обыграли «Каролину» и одержали первую победу в серии
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ
Агент Овечкина: «Верю, что у «Вашингтона» все будет нормально»
Тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал третье поражение в серии с «Рейнджерс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Новиков: «Момент с сейвом Бобровского говорит о бесстрашии вратаря»

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Каролину» и одержали первую победу в серии