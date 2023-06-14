Сергей Барбашев: «Ваня мне после матча набрал из раздевалки. Непередаваемые эмоции: победные песни, крики, танцы»

Форвард «Бурана» Сергей Барбашев поделился эмоциями от победы своего брата Ивана Барбашева в финале плей-офф НХЛ.

«Когда «Вегас» забросил третью шайбу, стало ясно, что это последний матч серии. Они не выпускали «Флориду» со своей половины. За четыре минуты до конца игры написал брату: поздравляю со вторым кубком. Ваня мне сразу после матча по видеозвонку набрал из раздевалки. Непередаваемые эмоции, настоящий праздник: победные песни, крики, музыка, танцы. Я так ничего не услышал, что он мне сказал (смеется). Будут долго праздновать. Родители тоже там, они в шоке от атмосферы», — цитирует Барбашева Legalbet.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Российский форвард Иван Барбашев, который выступает за «Голден Найтс», стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».