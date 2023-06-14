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Сегодня, 13:35

Дементьев: «Вегасу» шесть лет, а там уже подняли Кубок Стэнли над головой — это выдающийся результат»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о победе «Вегаса» в Кубке Стэнли.

«Очень рад за «Вегас», потому что вся команда показала прагматичный и сильный хоккей. Очень рад за Ивана Барбашева, который стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, как и за других ребят в команде. Так же за Джорджа Макфи, он приложил руку к созданию этой организации с самого первого дня. Действительно это выдающийся результат — шесть лет клубу, а там уже подняли Кубок Стэнли над головой. Поздравляем «Вегас» и желаем всего доброго «Флориде» в следующих розыгрышах», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» (4-1). Российский форвард Иван Барбашев, который выступает за «Голден Найтс», стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году он выигрывал трофей вместе с «Сент-Луисом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-e-to-vy-dayushhijsya-rezul-tat-shest-let-vegasu-a-tam-uzhe-podnyali-kubok-ste-nli-nad-golovoj/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Алексей Дементьев
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