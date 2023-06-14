Фетисов рассказал, что нашему хоккею следует перенять у НХЛ: «У всех клубов должны быть одинаковые возможности»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на завоевание «Вегасом» Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче).

«Команда на шестой год выигрывает Кубок Стэнли. Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов олигархов, без неравных возможностей. В ситуации, в которой находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ», — сказал Фетисов «СЭ».

Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. Нынешний сезон стал для «рыцарей» шестым в лиге.