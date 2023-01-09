Сергей Жуков про выход Овечкина на сцену во время концерта: «Этого не должно было быть»

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал историю про внезапный выход российского хоккеиста Александра Овечкина на сцену во время сольного концерта группы в «Лужниках».

«Смешная история была. У нас в Лужниках был концерт и я стою пою песню, вдруг на меня сзади опускается рука чья-то. Я стою, передо мной 72?000 человек. И сзади рука. Ну это просто неожиданно, в принципе такого не может быть! Этого не должно было быть.

Я поворачиваюсь, вижу пупок сначала, потом смотрю наверх, ну он же огромный Саня (Овечкин. — Прим. «СЭ»), и стоит он и «Серега!», и берет микрофон: «Ребята, это же «Руки Вверх»! Дорогая, я люблю тебя. Давайте все вместе петь». Ну я рад, это сюрприз, но он не должен выходить на сцену. Это же съемки идут. А он не выдержал и просто пошел через всю сцену», — сказал Жуков в эфире «Европы Плюс».

Концерт группы «Руки Вверх» состоялся 2 июля 2022 года на арене «Лужники». Овечкин вышел на цену и исполнил со зрителяит песню «Крошка моя».