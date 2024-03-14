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14 марта, 23:45

«Сиэтл» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Сиэтл» — «Вашингтон» начнется в 05.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Сиэтл» на своем льду спортивного комплекса «Клаймэт Пледж-арена» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ утром 15 марта по московскому времени. Игра начнется в 05.00 мск.

Официально в России не показывают матчи НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Сиэтл» — «Вашингтон» можно в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. Следите за ключевыми событиями встречи в матч-центре «СЭ».

«Кэпиталз» с 69 набранными очками находятся на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 64 матчей. «Кракен» идет на 11-м месте с 68 баллами на Западе после 64 встреч.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист принял участие в 61 матче в регулярке НХЛ и набрал 49 (18+31) очков при показателе полезности «-22».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сиэтл Кракен
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