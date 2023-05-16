Стало известно расписание финалов конференций плей-офф НХЛ

НХЛ опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Стэнли.

В финале Западной конференции встретятся «Вегас» и «Даллас», в финале Восточной — «Каролина» и «Флорида».

Расписание полуфиналов Кубка Стэнли

Западная конференция

«Вегас» — «Даллас»: 20 мая, 3.30 (мск); 21 мая, 22.00 (мск); 24 мая, 3.00 (мск); 26 мая, 3.00 (мск); 28 мая, 3.00 (мск)*; 30 мая, 3:00 (мск)*; 1 июня, 4.00 (мск)*

Восточная конференция

«Каролина» — «Флорида»: 19 мая; 21 мая; 23 мая; 25 мая; 27 мая*; 29 мая*; 31 мая* (время начала всех матчей — 3.00 мск)

*Если потребуется