«Оттава» по буллитам переиграла «Тампу». Кучеров набрал 2 очка

«Оттава» на выезде выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи. Теперь у него 141 (43+98) очко в этом сезоне. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

«Тампа» набрала 96 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 74 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ткачак — 35 (Чикран), 8:45 — 0:1. Шири — 4 (Кучеров, Пойнт), 9:45 — 1:1. Пойнт — 45 (Кучеров, Шири), 12:56 — 2:1. Батерсон — 28 (Ткачак, Шабо), 42:11 — 2:2.

Победный буллит: Ткачак.

Вратари: Томкинс — Форсберг.

Штраф: 20 — 12.

Броски: 26 (9+8+5+4) — 27 (4+8+12+3).

Наши: Кучеров (22.43/2/+2) — Зуб (19.12/1/-2).

12 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.