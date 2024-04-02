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НХЛ

Сегодня, 04:55

«Тампа» уступила «Детройту», Василевский отразил 28 бросков

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Василевский защищает ворота &amp;quot;Тампы&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Детройту» со счетом 2:4.

В составе «Лайтнинг» отличились Энтони Сирелли и Стивен Стемкос, Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. У «Ред Уингз» шайбы забросили Патрик Кейн, Робби Фаббри, Дэвид Перрон и Лукас Реймонд.

После этого матча «Тампа» с 89 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Детройт» с 82 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Кейн — 18 (Ларкин, Дебринкэт), 20:37 — 0:1. Чирелли — 19 (мен., Хагель), 28:36 — 1:1. Фаббри — 19 (Комфер), 43:40 — 1:2. Стэмкос — 31 (бол., Пойнт, Кучеров), 45:59 — 2:2. Перрон — 15 (Зайдер, Комфер), 57:20 — 2:3. Раймонд — 25 (п.в.), 58:57 — 2:4.

Вратари: Василевский — Лайон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (16+10+10) — 32 (12+9+11).

Наши: Кучеров (23.23/4/-3) — -.

2 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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