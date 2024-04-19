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Сегодня, 18:15

Тарасенко объяснил, почему запросил обмен из «Сент-Луиса»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о деталях перехода из «Блюз», где он начинал карьеру в НХЛ и с которыми выиграл Кубок Стэнли, в «Рейнджерс».

— Еще последние пару лет до перехода из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» ходили слухи, что вы сами просите обмена. Было это инициативой клуба или вашей?

— Мне пришлось это сделать. Был список команд, куда бы я поехал. В итоге таким клубом оказались «Рейнджерс», поскольку на тот момент думали, что для нас это подходящий вариант. По большому счету, когда был мой последний год в «Сент-Луисе», мне не предложили новый контракт и в начале сезона подписали молодых ребят. Мы уже понимали, что там не останемся. То есть от нас там тоже многое не зависело, и других вариантов особо не было, — сказал Тарасенко «СЭ».

Тарасенко обменяли в «Рейнджерс» в феврале 2023 года. Летом того же года россиянин подписал контракт с «Оттавой».

Полностью интервью Владимира Тарасенко читайте на сайте «СЭ»

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
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