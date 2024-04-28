Терещенко считает, что возвращение Сергачева положительно сказалось на игре «Тампы»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает возвращение защитника Михаила Сергачева одной из причин победы «Тампы» в четвертном матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

«Возвращение Сергачева положительно сказалось на игре «Тампы». Он хотел возвращения, работал, готовился. Умница, что успел восстановиться, набрал форму и смотрелся очень неплохо, передачу отдал. Это придало команде сил, сегодня переиграли «Пантерз» по броскам. «Флорида» уже вряд ли отдаст, но насколько затянется эта серия зависит от «Тампы», ее игры. Надеюсь, мы подольше будем наблюдать за этой серией, хочется посмотреть хороший хоккей», — цитирует Терещенко Metaratings.ru.

Сергачев не выходил на лед с февраля текущего года из-за перелома ноги. На 30-й минуте матча против «Флориды» (6:3), который прошел 28 апреля, он отдал голевую передачу на Брэндона Хэгела. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Пантерз».