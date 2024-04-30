Тренер «Тампы» Купер: «Бобровский обманул судей — так тому и быть. Но мы должны оспорить это решение»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением незасчитанном голе в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (6:1).

«Отдают должное вратарю. Он хорошо сориентировался в этом моменте. Не видел шайбу, дернулся, возможно, контакт был случайным. Теперь нам предстоит оспорить решение, потому что судьи отталкивались от реакции вратаря. «Боб» все сделал правильно. Он их обманул. Так тому и быть. Но мы должны это оспорить», — цитирует тренера ESPN.

В первом периоде судьи отменили гол «Тампы» после того, как форвард «Лайтнинг» Энтони Сирелли коснулся вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского.