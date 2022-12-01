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Сегодня, 05:11

Будро: «Надеюсь, что Овечкин в Сиэтле обойдет Гретцки по голам»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро уверен, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вскоре выйдет на 2-е место в списке лучших снайперов НХЛ. В игре протик «Кэнакс» он оформил дубль и теперь у него 793 гола.

«С таким парнем, как Алекс, рекорды не имеют значения. Он любит болельщиков и приходит играть каждый вечер. Забивать голы — это то, чем он занимается. Он мог бы играть на Луне, и Алекс приложил бы все усилия, и у него бы все получилось. Неудивительно, что это еще один рекорд, который он собирается достичь (о втором месте в списке лучших снайперов). Просто надеюсь, что он сделает это в Сиэтле (в четверг)», — цитирует The Athletic Будро.

Больше Овечкина в НХЛ забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 2-е место россиянину надо еще 8 шайб, на 1-е — 101.

Александр Овечкин. Овечкин побил еще один вечный рекорд Гретцки. Их все меньше и меньше

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Брюс Будро
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