Тренер «Вашингтона» разочарован результатами команды

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Каролины» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Столичные» проиграли 5 матчей подряд.

«Очевидно, что большую часть матча мы находились в осаде, но я думал, что наши ребята поборятся. У нас было несколько неплохих смен, в которых мы контролировали ход игры, но результат разочаровал», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Капиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь у него в этом сезоне 62 (29+33) очка.

«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку с 82 очками.