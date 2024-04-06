Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:25

Тренер «Вашингтона» разочарован результатами команды

Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Каролины» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Столичные» проиграли 5 матчей подряд.

«Очевидно, что большую часть матча мы находились в осаде, но я думал, что наши ребята поборятся. У нас было несколько неплохих смен, в которых мы контролировали ход игры, но результат разочаровал», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий «Капиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь у него в этом сезоне 62 (29+33) очка.

«Каролина» набрала 103 очка и идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» занимает 10-ю строчку с 82 очками.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Спенсер Карбери
0
Читайте также
Даниил Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
В Киеве предложили закрыть небо ЕС для граждан РФ и Белоруссии
Наказание за грубость, три шайбы в большинстве и лютый Да Коста. Что произошло в матче «Металлург» - «Автомобилист»
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных средств на карту
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтону» не помогает даже дубль Овечкина! У «Кэпиталз» уже пять поражений подряд
«Вашингтон» проиграл «Каролине». Овечкин оформил дубль
Овечкин стал первым хоккеистом, забросившим 850 шайб за один клуб в НХЛ
Овечкин забросил 851-ю шайбу в НХЛ
Овечкин забросил 850-ю шайбу в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до 2 очков

«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ