Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:26

Тренер Новиков рассказал о перспективах защитника «Айлендерс» Романова в НХЛ

Руслан Минаев

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о шансах защитника «Айлендерс» Александра Романова в НХЛ.

«Романов сражается. Год назад я беседовал с его папой и сказал, что Саша попал в очень сложную команду. «Монреаль» очень много играет в обороне, и мне его даже жалко было. Саша — своеобразный защитник. Он очень полезен в подыгрыше, как хавбек. Могу сравнить его с Полом Коффи. Он бесстрашный, готов броситься под шайбу и перекусать всю пятерку соперника, что не совсем нужно. У него очень много желания. Думаю, что со временем мы увидим очень яркого защитника на уровне НХЛ. В этом я убежден», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Летом Романов подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение с 22-летним защитником рассчитано на три года.

Романов заработает по контракту 2,5 миллиона долларов в год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-romanov-besstrashny-j-so-vremenem-my-uvidim-ochen-yarkogo-zashhitnika-na-urovne-nhl/
Александр Романов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Юрий Новиков
1
0
Читайте также
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
«Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА!» Монолог Акинфеева перед дерби со «Спартаком»
Шесть стран Евросоюза восстановили торговлю с Россией до уровня февраля 2022 года
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Читателей Le Figaro возмутили новости об уходе Danone из России
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

НХЛ, 16 октября: «Вашингтон» обыграл «Монреаль», «Тампа» уступила «Питтсбургу» и другие матчи