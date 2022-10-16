Тренер Новиков рассказал о перспективах защитника «Айлендерс» Романова в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о шансах защитника «Айлендерс» Александра Романова в НХЛ.

«Романов сражается. Год назад я беседовал с его папой и сказал, что Саша попал в очень сложную команду. «Монреаль» очень много играет в обороне, и мне его даже жалко было. Саша — своеобразный защитник. Он очень полезен в подыгрыше, как хавбек. Могу сравнить его с Полом Коффи. Он бесстрашный, готов броситься под шайбу и перекусать всю пятерку соперника, что не совсем нужно. У него очень много желания. Думаю, что со временем мы увидим очень яркого защитника на уровне НХЛ. В этом я убежден», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Летом Романов подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение с 22-летним защитником рассчитано на три года.

Романов заработает по контракту 2,5 миллиона долларов в год.