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Сегодня, 12:50

Тюкавин: «Поздравляю Овечкина с этим достижением! Верю, что он побьет рекорд Гретцки»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу.

«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч! Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой. Верю, что он побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ», — приводит слова Тюкавина Metaratings.ru.

Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Источник: https://metaratings.ru/news/tyukavin-pozdravil-ovechkina-budem-verit-chto-na-takoy-sezon-1449770/
Александр Овечкин
НХЛ
Горди Хоу
Константин Тюкавин
Уэйн Гретцки
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Вайсфельд о выходе Овечкина на второе место по голам в НХЛ: «Это невероятно. Ждем, когда он обгонит Гретцки»