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Сегодня, 13:10

В «Автомобилисте» с уважением отнеслись к решению Романова и Неучева уехать в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал решение вратаря Георгия Романова и нападающего Виктора Неучева уехать в НХЛ.

«У нас было к ним квалификационное предложение, но они сделали свой выбор, захотели идти на рынок и поставили себе другие задачи. Мы не вправе им препятствовать, уважаем их выбор. Они остаются игроками системы до определенного возраста, права закреплены за нами», — приводит слова Гросса ТАСС.

23-летний Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе», а 19-летний Неучев заключил трехлетнее соглашение с «Баффало».

Источник: ТАСС
КХЛ
НХЛ
ХК Автомобилист
Олег Гросс
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