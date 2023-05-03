В «Автомобилисте» с уважением отнеслись к решению Романова и Неучева уехать в НХЛ

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал решение вратаря Георгия Романова и нападающего Виктора Неучева уехать в НХЛ.

«У нас было к ним квалификационное предложение, но они сделали свой выбор, захотели идти на рынок и поставили себе другие задачи. Мы не вправе им препятствовать, уважаем их выбор. Они остаются игроками системы до определенного возраста, права закреплены за нами», — приводит слова Гросса ТАСС.

23-летний Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе», а 19-летний Неучев заключил трехлетнее соглашение с «Баффало».