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НХЛ

23 марта, 05:16

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Каролину». Овечкин набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
23 марта. Вашингтон — Каролина — 7:6 Б.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 Б. «Кэпиталз» прервали пятиматчевую победную серию «Харрикейнз».

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. 38-летний россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до 48 шайб — 846 против 894.

Иван Мирошниченко отметился двумя результативными передачами. На счету Андрея Свечникова один голевой пас.

«Вашингтон» набрал 77 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на третьей строчке — 95 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 7:6 Б (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ахо — 28 (Гюнцель, Слэвин), 6:53 — 0:1. Милано — 11 (бол., Макмайкл), 12:45 — 1:1. Слэвин — 5 (Котканиеми, Ноесен), 19:12 — 1:2. Овечкин — 24 (бол., Строум, Мирошниченко), 33:59 — 2:2. Милано — 12 (Строум), 34:40 — 3:2. Ахо — 29 (Гюнцель), 35:23 — 3:3. Шей — 11 (Нечас), 39:54 — 3:4. Карлсон — 6 (бол., Лапьер, Овечкин), 43:45 — 4:4. Милано — 13 (Сандин, Строум), 48:19 — 5:4. Джарвис — 27 (бол., Гюнцель, Свечников), 49:35 — 5:5. Макмайкл — 16 (ван Римсдайк, Мирошниченко), 53:53 — 6:5. Ахо — 30 (Нечас, Бернс), 57:39 — 6:6.

Победный буллит: Строум.

Вратари: Кемпер (37:05 — 37:11, Линдгрен, 40:00, 65:00) — Кочетков (57:20 — 57:39, 65:00).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (4+9+10+2) — 31 (10+12+7+2).

Наши: Алексеев (7.59/0/0), Мирошниченко (13.07/2/+1), Овечкин (22.08/5/0) — Кузнецов (16.21/2/0), Орлов (16.53/0/+1), Свечников (16.55/4/-1).

23 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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